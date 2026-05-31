В Череповце подростки позвали на помощь уголовника, чтобы угнать автомобиль

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Вологодской области, поздним вечером 28 ноября 2025 года один из подростков, прогуливаясь по улице Комарова в городе Череповце, заметил припаркованный легковой автомобиль и решил совершить на нём поездку. Проникнув в салон, он не смог самостоятельно привести двигатель в движение. Тогда злоумышленник позвал на помощь своего сверстника, но вдвоём они также не справились с задачей.
После этого подростки обратились за помощью к знакомому мужчине, ранее многократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за хищения. Взрослый соучастник помог запустить двигатель, после чего вся компания совершала поездки на угнанном автомобиле вплоть до наступления утра. Владелец транспортного средства, заметив пропажу, незамедлительно обратился в правоохранительные органы.
Благодаря тщательно проведённому комплексу следственных действий и грамотному изъятию следов преступления личности всех троих соучастников были установлены. Уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.