В Нестеровском районе водитель «Фольксвагена» съехал в кювет и госпитализирован с травмами

По предварительным данным, на 9-м километре автодороги «Фурмановка — Ватутино — Садовое — Шатурское» в районе посёлка Высокое Нестеровского района произошло дорожно-транспортное происшествие. 50-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», допустил съезд с дороги. Машина оказалась в кювете.

В Калининградской области водитель не справился с управлением и опрокинулся в кювет

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области, в результате происшествия водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести. Мужчина был оперативно направлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Информация о характере травм и его текущем состоянии на данный момент не разглашается.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Специалистам предстоит установить точную причину, по которой водитель потерял контроль над управлением.

Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливаться. По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.