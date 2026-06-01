Булыжник пробил крышу автомобиля с новорожденным

Семье с новорожденным дорого обошлась парковка у «Подсолнуха». Внезапный удар по крыше поверг сибиряков в шок. С заброшенного торгового центра неизвестные сбросили на машину кусок бетона.

Инцидент произошел 31 мая на пересечении улиц Ватутина и Новогодней. Как рассказала сетевому изданию «НГС» пострадавшая, злоумышленники сбросили булыжник с верхнего яруса недостроенного торгового центра «Подсолнух». Камень прилетел на крышу автомобиля, где в тот момент находилась семья с новорожденным ребенком. К счастью, никто не пострадал, но машина получила серьезные повреждения: верх оказался разбит.

Семья вызвала полицию и написала заявление. Мать младенца также отмечает, что доступ на территорию не функционирующего ТЦ свободен, а в сети давно есть видео, где подростки с этой же крыши бросаются кирпичами. Женщина выразила сомнение в том, что виновных найдут, так как подобные случаи уже происходили.

Заброшенные стройки в черте города — прямая угроза жизни. Этот очередной инцидент должен стать поводом для властей принять меры: огородить опасный объект, установить камеры, привлечь к ответственности тех, кто проникает на крышу. Пока же гражданам остается лишь надеяться на удачу и объезжать такие зоны стороной.