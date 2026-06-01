Мужчина поджег автомобиль обидчика, который обрызгал его водой

В столице 48-летний приезжий не простил водителю, что тот окатил его из лужи. Месть оказалась настолько горячей, что привела в прямом смысле к возгоранию, а затем — и к аресту.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве, инцидент случился в Рижском проезде. Поздним вечером там загорелся автомобиль. Владелец рассказал, что припарковался у дома, а ночью его разбудили крики соседки о пламени.

Полицейские задержали 48-летнего мужчину — уроженца другого региона. Он признался: поджег машину в отместку за то, что водитель, проезжая по луже, облил его водой. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Фигурант заключен под стражу.

Обида из-за испачканной одежды обернулась уничтоженным чужим имуществом и, возможно, реальным сроком. Прежде чем хвататься за спички, стоит вспомнить: куртку можно отстирать, а вот судимость останется пятном на репутации.