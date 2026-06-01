1 млрд рублей собрали мошенники под видом продаж корейских машин

Этот случай вполне может претендовать на «рекорд по заработку» среди дел с аналогичным составом преступления в РФ. Организаторы не просто обманывали людей, а методично выстраивали видимость надежной компании. Но в середине декабря все исчезло. И средства испарились вместе с обещаниями.

В кубанской столице фирма «Din‑X Auto» собирала предоплату за автомобили из Кореи, но машины так и не доставила. Сотрудники исчезли, а клиенты остались без техники и без миллионов. Как сообщает канал «База», жертвами мошеннической схемы стали более 250 человек, переводивших деньги этому юрлицу. Заказчики заключали агентские договоры дистанционно, предоплату вносили наличными или переводами — суммы варьировались от 2 до 9 миллионов рублей. Представители компании торопили с платежами, ссылаясь на скорое повышение утильсбора, и даже предлагали рассрочку. Однако когда транспорт якобы доставили в РФ, покупатели по VIN-номерам выяснили, что машины по‑прежнему стоят в Корее.

Злоумышленники готовили схему с весны 2025 года: снимали ролики с выдачей авто, нанимали актеров, закупали положительные отзывы. Сейчас сайт не работает, счета заблокированы, долги перед приставами превысили 11 млн рублей, а телефоны гендиректора недоступны.

Пострадавшие оценивают ущерб более чем в миллиард рублей и уже написали заявления в полицию в своих регионах.

Мошенникам удалось провернуть такую крупную аферу потому, что они действовали системно и профессионально: выстроили иллюзию надёжности, использовали психологическое давление и криптовалюту. Клиенты, мечтая о быстрой доставке авто, соглашались на условия, не проверяя юридическую чистоту сделки. Пока расследование продолжается, остается надеяться, что правоохранительные органы смогут найти виновных и вернуть деньги обманутым людям, а сам случай станет поводом для ужесточения контроля за агентскими схемами при ввозе иномарок.