Молния ударила в автомобиль, водитель получил серьезные ожоги

Иногда природа преподносит сюрпризы, от которых не спасает даже крыша над головой. Зато спасают колеса. Житель донской столицы возвращался с работы, когда в его транспортное средство угодила молния.

Как сообщает портал «Donday», инцидент произошел вечером 30 мая. Во время сильной непогоды мужчина ехал домой. Внезапная яркая вспышка — и машину пронзил электрический заряд. Ростовчанин получил сильнейшие ожоги лица, тела и конечностей. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.

Спасатели пояснили, что молния крайне редко бьет в автомобиль. Благодаря тому, что кузов отвел электричество в землю, водитель не погиб. Машина частично защитила его от смертельного удара, но не смогла ан 100% уберечь от травм.

Авто — не абсолютная защита от стихии. Разряд проходит внезапно, и даже металлический корпус не гарантирует безопасности. Главное, что человек выжил. При грозе лучше не рисковать и переждать непогоду в укрытии.