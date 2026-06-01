Водитель Lexus хотел припарковаться поближе к магазинам и протаранил двери ТЦ

Тишину воскресного утра нарушили скрежет металла и звон разбитого стекла. Внедорожник Lexus протаранил вход в торговый комплекс. Что произошло за секунду до удара? Ошибка водителя, техническая неисправность или желание максимально быстро затариться?

Как сообщает сетевой ресурс «PriamurMedia», необычное ДТП произошло 1 июня в Благовещенске. Автомобиль Lexus врезался во входные двери торгового центра «Флагман» на улице Тенистой. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

Ворота «Флагмана» оказались не готовы к такому натиску. Хорошо, что в этот час у входа не было посетителей. Остается надеяться, что водитель отделается возмещением ущерба и ремонтом своего автомобиля. И гадать, что сподвигло его на столь нестандартный маневр.

Впрочем, эта история — далеко не редкость для российских реалий. Каких только курьезов не бывает! Недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как внедорожник заехал на крыльцо дома прямо во время свадьбы в Дагестане.