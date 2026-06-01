КамАЗ врезался в стену и засыпал BMW навозом

В Энколово на Шоссейной улице случилось дорожное происшествие, которое пользователи сети уже окрестили «фекальным апокалипсисом». Водитель КамАЗа, груженый органическими удобрениями, буквально похоронил припаркованный BMW. Иномарка оказалась в полном дерьме — в самом прямом смысле.

Как сообщает канал «Mash на Мойке» со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел 1 июня. Грузовик, перевозивший навоз, врезался в кирпичную стену. От удара кузов опрокинулся, и все содержимое щедро «удобрило» стоящий рядом BMW золотистого цвета. Автомобиль буквально утонул в зловонной массе.

Шофер фуры, осознав масштаб катастрофы, впал в ступор — он просто бродил вокруг и молча хватался за голову. Местные жители, завидев это зрелище, вызвали полицию и спасателей. К счастью, никто не пострадал. Однако BMW, судя по всему, потребует не только химчистки, но и серьезной санации.

Даже если вы аккуратно припарковались, судьба может подложить вам... удобрения. Буквально. Грузовик с навозом — это не шутка. И теперь бедный BMW стал «какашечным» мемом в местных пабликах. Владельцу иномарки можно только посочувствовать.