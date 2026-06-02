Немца с русской фамилией задержали за обман клиентов Rolls-Royce на Рублёвке

Обещать Rolls-Royce по знакомству — это не преступление. Не поставить их, получив предоплату — уже мошенничество. Излишне доверчивыми оказались бизнесмены из России, которых кинул гражданин Германии с очень русской фамилией.

Как рассказал канал «SHOT», 31-летний Илан Йозеф Медведев обещал десяткам обеспеченных предпринимателей и официальному дилеру Rolls-Royce в РФ доставить в столицу элитные автомобили из Европы. В какой-то момент поставки прекратились, а сам немец перестал выходить на связь. Следствие считает, что мужчина умышленно похитил деньги клиентов.

Его задержали 29 мая в Москве, обыскали поместье на Рублевке. Примерная сумма ущерба — 1 миллиард рублей. Адвокат Александр Добровинский заявил, что потерпевшие готовят коллективный иск.

Илан имеет иностранное гражданство, учился в МГИМО. Но с 2022 по 2024 год уже проходил в России по уголовному делу о мошенничестве и даже находился под домашним арестом. Теперь ему грозит новое обвинение — в особо крупном мошенничестве.