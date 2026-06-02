Пьяный пенсионер убил пару стариков и разнес несколько иномарок

Он вошел в открытую дверь — и через несколько минут в квартире уже лежали два трупа. С топором в руках злоумышленник крушил все, что попадалось под руку: чужие автомобили, чужие жизни.

Как рассказали в Следственном управлении Камчатского края, трагедия случилась вечером 3 ноября 2025 года. 61-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения через незапертую дверь зашёл в квартиру, где жили супруги-пенсионеры. Хозяева попытались выгнать незваного гостя, но тот схватил в прихожей топор и зарубил 78-летнего хозяина и его 71-летнюю жену.

Затем убийца заметил соседку, которая стала свидетелем расправы. Он бросился за ней, но женщина успела забежать в свою квартиру и закрыть железную дверь. Преследователь пытался ее выломать, но не смог. Тогда он вышел во двор, размахивая железякой, угрожал «всех поубивать», принялся громить припаркованные автомобили. Четыре машины получили повреждения, ущерб превысил 100 тысяч рублей. Двое прохожих пытались утихомирить буяна, но он отбился и поранил одного из них. На место прибыла полиция. Дебошира задержали, суд отправил его под стражу.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый вполне отдавал отчет своим действиям. После утверждения обвинительного заключения прокуратурой материалы передадут в суд.

В его «послужном списке» — топор, две жизни и груда разбитого железа. Теперь его ждет скамья подсудимых. И хорошо — такой человек на свободе опаснее любого рецидивиста. А владельцам разбитых машин остается надеяться, что суд взыщет с него хотя бы стоимость ремонта. Но вряд ли компенсация смоет с его рук кровь ни в чем не повинных стариков.