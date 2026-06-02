Житель Улан-Удэ воровал фары и решётки с чужих машин для тюнинга своей

Полиции удалось поймать серийного похитителя, который по ночам превращал чужие машины в доноров. Он не продавал краденые детали, а кропотливо, как безумный ученый, пересаживал их на свою. Фары от одной, решетка от другой — и вот уже его «чудовище» обретало новый облик.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Бурятия, в органы начали поступать заявления от владельцев транспортных средств в Железнодорожном районе столицы республики. Первым обратился 29-летний горожанин: ночью неизвестный вскрыл дверь его машины, припаркованной прямо у подъезда без сигнализации, и утащил две передние фары и решетку радиатора. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей.

Оперативники вышли на след. Им оказался 21-летний местный житель. Молодой человек признался еще в пяти аналогичных кражах. Похищенные детали он использовал для «тюнинга» собственного автомобиля. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Вору грозит до пяти лет колонии.