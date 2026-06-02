15-летний подросток спровоцировал погоню со стрельбой в Забайкалье

Погоня, столкновение, предупредительный выстрел в воздух. И только когда пули прошили задние колеса, «шестерка» наконец замерла. За рулем стражи порядка обнаружили перепуганного 15-летнего парня.

Как сообщили в УМВД по Забайкальскому краю, инцидент произошел 2 июня. Наряд ДПС заметил ВАЗ-2106 без госномеров и через громкоговоритель потребовал остановиться. Водитель проигнорировал требование и попытался скрыться.

Уходя от преследования, «классика» врезалась в другую легковушку, но даже после этого транспорт не остановился. Правоохранители сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько прицельных — по задним колесам. «Жигули» развернуло, и машина наконец замерла. Выяснилось, что за рулем находился 15-летний юноша без водительских «прав». ВАЗ отправили на спецстоянку. На родителей составили протокол за ненадлежащее воспитание.

Желание покататься на «призрачном авто» без удостоверения обернулось для юного гонщика погоней со стрельбой и разбитым крылом. Хорошо, что в этой истории никто не пострадал. Но родителям предстоит задуматься: почему ключи от транспортного средства оказались в руках у ребенка, который даже не знает ПДД? А подростку придется усвоить, что полиция всегда найдет способ остановить нарушителя.