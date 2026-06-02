Мужчина решил просушить покрашенную Mazda и получил ожоги 80% тела

Покрасить автомобиль в собственном боксе — идея, в общем-то, неплохая. Но если делать это с помощью тепловой пушки, опасность возрастает многократно. А когда в паре метров стоит канистра с бензином, то такой «тюнинг» становится путевкой в реанимацию.

Как пишет сетевое издание «Бердск-Онлайн», несчастье случилось 26 мая в одном из помещений ГСК «Строитель». Мужчина 1969 года рождения красил свою Mazda. На улице было холодно, и он подключил обогреватель. Только вот пластиковая емкость с топливом находилась в опасной близости. Вспыхнул пожар, прогремел взрыв, у пострадавшего 80% ожогов 2-3-й степени. Тяжелораненого доставили в ожоговый центр Новосибирска.

Теперь мужчина борется за жизнь в больнице, а его Mazda превратилась в груду металлолома. Водителям стоит запомнить: техника безопасности в гараже — это очень важно.