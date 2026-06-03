Инспекторы ДПС остановили на дороге Hyundai с водителем без сознания

Утро, конец ночной смены, стражи порядка возвращались домой на своей машине и вдруг увидели, как черный Hyundai катится задним ходом. Подъехав ближе, заглянули в салон — водителя били судороги, он был без сознания. Рядом металась испуганная женщина, пытаясь привести его в чувство. Счет шел на секунды.

Как сообщается в официальной группе ГУ МВД России по Красноярскому краю в сети «ВКонтакте», инцидент произошел 2 июня рано утром в столице региона. Двое сотрудников ДПС возвращались со службы на личном автомобиле. Проезжая по улице Копылова, они заметили иномарку, которая двигалась на задней передаче. Поравнявшись с машиной, инспекторы увидели за рулем мужчину, которого трясло в конвульсиях, он был без сознания. Рядом находилась взволнованная женщина — вероятно, супруга, которая отчаянно пыталась помочь, но не знала, как остановить неуправляемое авто.

Полицейские тут же выбежали из своего транспортного средства, оперативно остановили Hyundai и предотвратили возможное ДТП. Затем они вызвали скорую и начали оказывать первую помощь. Прибывшие медики госпитализировали мужчину. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей.

Благодаря реакции людей в погонах автомобиль не врезался в столб, не сбил пешеходов и не вылетел на встречку. Еще один случай, когда от них потребовалось не выписывать штраф, а спасать жизни. И они это сделали. Просто и без лишних слов. Можно было бы сказать «спасибо». Да, наверное, так им и скажет тот красноярец, когда выпишется из больницы.