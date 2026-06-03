Трехлетний велосипедист попал под иномарку на глазах у матери

Маленький мальчик лет трех катался на велосипеде у собственного подъезда. Рядом, на скамейке, сидела его мама. Секунда — и детский вскрик разрывает тишину двора. Женщина бросается к сыну, а водитель иномарки застывает в ужасе. Малыш в реанимации. Видео с душераздирающими воплями матери разлетелось по сети.

Как рассказал канал «Mash на Мойке», ДТП произошло в Выборгском районе Ленинградской области. Женщина за рулем легковушки не ожидала резкого маневра от трехлетнего ребенка и не успела затормозить. Удар случился прямо на глазах у матери, которая сидела на скамейке у дома. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии госпитализировали. Врачи борются за его жизнь. Обстоятельства случившегося выясняются.

Двор — не место для гонок, но и не место для детской беспечности. Водители, проезжая мимо домов, должны помнить: за каждым поворотом может оказаться малыш. Сейчас главное — чтобы ребенок выжил. А всем остальным — урок: смотрите в оба, тем более в жилой зоне. Даже если вам кажется, что все под контролем.