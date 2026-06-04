Подросток взял бабушкин мотоцикл и попался инспекторам ДПС

«До лучших времён» — так, видимо, рассудила бабушка, отправляя свой питбайк на хранение в гараж. А внук решил, что этот момент уже настал. Сел за руль, поехал в соседний посёлок и встретил наряд ДПС. «Тест-драйв» закончился, толком не начавшись.

Инспекторы спецвзвода ДПС заметили юного водителя во время патрулирования в районе поселка Минское. Подросток ехал из Крутиков. Мототехнику он взял из бабушкиного гаража, где та хранилась «до поры до времени». Полицейские остановили несовершеннолетнего, вызвали родителей. Мотоцикл передали законным представителям, а в отношении них составили материалы для комиссии по делам несовершеннолетних.

Вожделенного заезда так и не случилось. Вместо ветра и скорости — скучный разговор с инспекторами и родительский разбор полетов. Бабушка, наверное, расстроена. Внук — тоже. Но главное, что без «прав» и навыков он не попал в аварию и никого не покалечил. А это уже хорошо. И именно это самое главное.