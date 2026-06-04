Виновник смертельного ДТП под Саратовом отделался принудительными работами

Вечером 9 декабря 2025 года вблизи поселка Татищево Саратовской области столкнулись четыре автомобиля — Kia Rio, ВАЗ-2110, Volkswagen и LADA Priora. В результате массового ДТП пострадали все водители, а также 11-летний ребенок и 29-летняя пассажирка «десятки». Все они были доставлены в больницу. К сожалению, водитель Priora, которому было всего 24 года, скончался в тот же день от полученных травм.

Виновником столкновения был признан 23-летний водитель Kia Rio. 3 июня Татищевский районный суд вынес приговор: парень осужден по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Наказание — три года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Также его лишили водительского удостоверения на два с половиной года.

Смертельное ДТП, четыре разбитых авто, покалеченные люди, погибший юноша. Суд посчитал, что виновнику достаточно будет поработать на благо общества. Справедливо ли это? Родственники погибшего наверняка скажут, что нет. Но приговор есть приговор.