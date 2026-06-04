Пятеро мужчин несколько месяцев насиловали школьницу в машине

Как сообщает издание «NDTV», пятеро мужчин на протяжении нескольких месяцев подвергали 15-летнюю школьницу групповому насилию. Детали преступления всплыли после того, как жители обратили внимание на подозрительное транспортное средство и вызвали правоохранителей. Стражи порядка установили, что подобные эпизоды повторялись в течение длительного периода. Впервые компания заманила несовершеннолетнюю в машину, предложив ей еду. Сейчас все подозреваемые задержаны.
Однако семья пострадавшей выразила недовольство медленным продвижением расследования. Родные потребовали незамедлительного наказания обвиняемых, опасаясь, что дело затянется.
Машина, которая для многих в этой стране является символом свободы, для девочки стала местом многомесячного ада. Эта история в очередной раз поднимает вопрос о безопасности женщин в Индии и оперативности работы полиции. Остается только надежда на то, что правосудие в этот раз будет скорым и неотвратимым.