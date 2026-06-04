Федор Кудряшов на мотоцикле протаранил скорую, футболиста прооперировали

Он привык рисковать на футбольном поле. Но на этот раз Федор Кудряшов рискнул на дороге и получил реальные травмы. Ему уже провели экстренную операцию.

ДТП с экс-защитником сборной России произошло в столице

Как сообщил канал «Baza», авария произошла в центре Москвы на Кутузовском проспекте. Федор Кудряшов, известный по выступлениям за национальную команду в 2016-2021 годах, управлял мотоциклом.

При перестроении он не выдержал безопасную дистанцию и подрезал машину скорой помощи. Удар пришелся на левое плечо. Спортсмена госпитализировали с повреждением предплечья. Экс-игрок сборной успешно перенес операцию, сообщила его представитель Елена Болотова.

Кудряшов завершил профессиональную карьеру в 2024 году. Он выступал за «Спартак», «Ростов», «Терек», «Сочи», «Рубин», турецкие «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор» и другие клубы.