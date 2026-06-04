17-летний подросток угнал машину, разбив окно камнем

В селе Быков местный юноша приметил припаркованный автомобиль, поднял камень и ударил по стеклу. А когда открыл дверь, удача сама пошла в руки — ключи торчали в замке зажигания. Зачем звать взрослых? Он сел и поехал.

Как сообщает ТИА «Острова», инцидент произошел в Долинском районе Сахалинского края. Вечером несовершеннолетний заметил у одного из домов транспортное средство. У него возник умысел угнать машину, чтобы просто покататься. Он поднял с земли камень, разбил окно, открыл дверь. В салоне ждала «удача»: ключи торчали в замке зажигания. Юноша завел двигатель и поехал.

Некоторое время юный угонщик катался на чужом авто вместе с друзьями. Затем развез всех по домам, а сам остался ночевать в салоне. Утром он решил вернуться в поселок на этом же автомобиле. Однако по пути его задержали автоинспекторы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Транспорт изъят и будет возвращен владельцу.