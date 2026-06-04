Окурок помог раскрыть убийство таксиста под Новосибирском

Следователи осматривали место преступления, собирали улики, но дело застряло на мертвой точке. Прорыв случился спустя годы, когда на свет извлекли забытый окурок. Его генетический код совпал с образцом человека, уже отбывавшего наказание в другом регионе.

Как сообщает ГУ МВД по Новосибирской области, осенью 2014 года в лесополосе у рабочего поселка Станционно-Ояшинский Мошковского района нашли брошенную иномарку. Рядом лежало тело ее владельца с множественными ножевыми ранениями. Злоумышленников тогда не нашли, но криминалисты изъяли улики, в том числе сигаретный окурок.

Новая информация появилась после того, как специалисты из Иркутской области провели геномную экспертизу одного из местных осужденных. Его ДНК совпала с данными из федеральной базы, указывая на причастность к расправе над таксистом. Мужчину перевезли в Новосибирск.

На допросе 33-летний подозреваемый сознался: в ноябре 2014 года он вместе с приятелем вызвал такси, чтобы доехать до Читы. Они назвали ложный адрес, напали на водителя, зарезали его и попытались угнать Toyota, но машина не завелась. Преступники бросили автомобиль и уехали на попутках.

Сейчас расследование продолжается, полиция ищет второго участника нападения. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).