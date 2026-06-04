Пассажиры попытались угнать машину такси, но водитель дал отпор

Они заказали такси из соседнего города, пили в дороге, заезжали в гости на 40 минут. А когда пришло время платить, решили не мелочиться: просто отобрать транспорт. Но водитель оказался не робкого десятка.

Как сообщает пресс-служба МВД по Бурятии, инцидент произошел в Кабанском районе республики. Водитель принял заказ из соседнего города в одно из сел Забайкальского края. По пути пассажиры распивали алкоголь. Прибыв на место, они зашли в дом и пробыли там 40 минут. Вернувшись, заявили, что едут дальше — в Иркутск, но адреса не назвали. Уже в республике один из пассажиров попросил остановиться. Вышли все, включая водителя. Вдруг тот самый пассажир сел за руль. На требование шофера покинуть салон он ответил ударом по лицу.

Водитель рывком вытащил ключи из замка зажигания и отошел от транспортного средства. Завязалась потасовка, в ходе которой он сумел вырваться, сел в свой автомобиль и уехал. В ближайшем селе мужчина сразу вызвал полицию. Оперативники осмотрели прилегающую территорию, включая кафе, АЗС и остановки, и в кратчайшие сроки задержали всех подозреваемых. В отношении 25-летнего ранее судимого жителя соседнего населенного пункта возбуждено уголовное дело по статье «покушение на угон». Следствие продолжается.