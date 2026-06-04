Пенсионер на огромной скорости влетел в гипермаркет и сбил человека

Кадры видеороликов, снятых многочисленными очевидцами, которые находились в момент происшествия в магазине «Лента», пугают: разбиты кассы, везде разбросаны осколки стекла. Известно, что за рулем иномарки находился пожилой мужчина.

В ГУ МВД по региону сообщили, что авария произошла 4 июня в Истре на улице Московской. Пожилой водитель Renault Duster (по данным Mash, мужчине 78 лет) на скорости рванул с парковки и протаранил стеклянные окна гипермаркета «Лента». Автомобилист снес ограждения и стенды, а также сбил покупателя. Пострадавший парень был госпитализирован на скорой в больницу.

Расследование уже началось. Выяснением обстоятельств занимаются прибывшие на место ЧП сотрудники ГАИ. По итогам разбирательства будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.