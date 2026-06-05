Водитель хотел задавить велосипедистов, но случайно сбил подростка-пешехода

Он приехал в Англию из охваченного войной Йемена, чтобы учиться и жить в безопасности. Через два месяца 16-летний юноша шел по тротуару. Внезапно в него врезался автомобиль, который преследовал группу велосипедистов. Роковое стечение обстоятельств: оказался не в то время не в том месте.

Как сообщает таблоид «The Guardian», трагедия произошла в июне 2025 года в британском городе Шеффилд. 21-летний Зулкернайн Ахмед на автомобиле Audi S3 целенаправленно атаковал группу из трех велосипедистов. Причиной мести стала кража электровелосипеда и угрозы, якобы высказанные в адрес Зулкернайна человеком по имени Ла'Роум Дайверс, который отказался сотрудничать со следствием. Пытаясь задавить тех самых велосипедистов, водитель не справился с управлением и сбил 16-летнего Абдуллу Ясера Абдуллу Талеба, который в тот роковой момент просто шел по тротуару во время обеденного перерыва. От полученных травм подросток скончался на месте.

В местном суде братьев признали виновными. Зулкернайн Ахмед приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком 30 лет за убийство. Его подельник, 27-летний Армаан Ахмед, получил 17 лет за непредумышленное убийство. Судья назвала преступление «бессмысленным и шокирующим». Отец погибшего, Ясер Абдулла Талеб Аль Язиди, рассказал, что его сын прожил в Англии всего два месяца и планировал поступать в колледж. «Он был оптимистом, любил жизнь и любил людей», — сказал он.