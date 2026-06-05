Мужчина убил друга, привязал тело к машине, дотащил до дома и взорвал себя

Кровавая драма разыгралась после застолья: один приятель зарезал другого. Но на этом история не закончилась. В жилище погибшего, предположительно, он взорвал себя гранатой. Почему пьяная ссора привела к столь чудовищной развязке?

Как сообщает telegram-канал «112», трагедия случилась в Раменском районе Московской области. Двое мужчин в возрасте 41 и 51 года распивали спиртное. В ходе конфликта первый нанес собутыльнику множественные ножевые ранения. Жертва скончалась на месте.

Чтобы скрыть преступление, убийца привязал тело мертвого друга к своему автомобилю, отволок его на участок частного дома и сбросил в колодец. Руки и шея погибшего были связаны. После этого преступник проник в дом и устроил там пожар. По предварительным данным, во время возгорания он применил гранату — предположительно, взорвал ее и погиб сам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе, откуда у фигуранта оказалась боевая граната.