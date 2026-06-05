2-летний малыш за рулем LADA влетел в детскую площадку

В ЖК «Скандинавия» отечественная легковушка, за рулем которой находился едва ли не младенец, врезалась в горку на детской площадке. Один из игравших там ребят чудом остался цел и невредим. Теперь полиция выясняет, кто конкретно управлял машиной — и кто посадил туда ребенка.

Как сообщает сетевое издание «МОЁ! Online» со ссылкой на очевидцев, ДТП случилось 4 июня в Газовом переулке у дома №15В. По словам свидетелей, двухлетний ребенок находился за рулём отечественной легковушки. Рядом, на пассажирском сиденье, сидела его мать. Автомобиль резко тронулся с места, рванул через бордюр и кусты и врезался в горку. Один из игравших ребятишек едва успел отскочить.

Соседи возмущены отсутствием нормального ограждения места, предназначенного для безопасного досуга самой уязвимой части общества — детей. Но все же главный вопрос: как мать допустила, чтобы ее двухлетний сын оказался за рулем? Физически малыш не может достать до педалей. Скорее всего, машина стояла на нейтральной передаче или родительница случайно отпустила тормоз.

В региональном УМВД подтвердили, что информация об аварии поступала, проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.