Пауэрбанк взорвался от жары и спалил автомобиль

Зарядное устройство лежало на пассажирском сиденье, на солнцепеке. Салон закрыт, температура внутри стремительно растет. Девайс греется, его оболочка раздувается, и в какой-то момент происходит разгерметизация. Горючие газы, искра — и через секунду в машине уже бушует пламя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкалью, инцидент произошел 26 мая на улице Карла Маркса в Железнодорожном районе Читы. В 14:09 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля. Огонь потушили к 14:30. Причина пожара — самовозгорание пауэрбанка, оставленного на переднем пассажирском сиденье.

Устройство находилось под прямыми солнечными лучами в закрытом салоне. Из-за перегрева корпус аккумулятора вздулся, произошла разгерметизация, затем началось воспламенение. Эксперты пояснили: при нагреве выше 50-70°C в литий-ионных батареях запускается цепная реакция, выделяются горючие газы, а при достижении 180-200°C — кислород. Внутри источника питания температура может мгновенно подняться до 900°C.

МЧС призывает не оставлять в автомобиле под солнцем аккумуляторные банки, электронные сигареты и другие гаджеты с литий-ионными элементами. Их лучше хранить в бардачке или забирать с собой.