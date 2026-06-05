Байкер сломал нос пенсионеру за то, что тот его подрезал на дороге

Как сообщает ГУ МВД по Саратовской области, инцидент случился в майские праздники на улице Елецкой в Новоузенске. 69-летний водитель автомобиля поворачивал. Мотоциклисту показалось, что пожилой мужчина его подрезал. Разъяренный байкер подбежал к машине и нанес пенсионеру удар кулаком в лицо. У пострадавшего диагностировали перелом носа.
38-летнего, ранее не судимого мотоциклиста задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью. Ему грозит до трех лет ограничения свободы.
Пожилой водитель теперь ждет выздоровления, а байкер — суда. Цена недопонимания маневра оказалась слишком высокой для обоих.