Байкер сломал нос пенсионеру за то, что тот его подрезал на дороге

Обычный, в общем-то, маневр встретил непонимание. Секундная перепалка — и пожилой водитель уже лежит на асфальте с разбитым лицом. Байкер не стал разбираться на словах. Пенсионер попал в больницу с переломом носа. Теперь справедливость будут восстанавливать стражи порядка.

Как сообщает ГУ МВД по Саратовской области, инцидент случился в майские праздники на улице Елецкой в Новоузенске. 69-летний водитель автомобиля поворачивал. Мотоциклисту показалось, что пожилой мужчина его подрезал. Разъяренный байкер подбежал к машине и нанес пенсионеру удар кулаком в лицо. У пострадавшего диагностировали перелом носа.

38-летнего, ранее не судимого мотоциклиста задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью. Ему грозит до трех лет ограничения свободы.

Пожилой водитель теперь ждет выздоровления, а байкер — суда. Цена недопонимания маневра оказалась слишком высокой для обоих.