Пьяный лихач протаранил семь машин и чуть не сбил детей в Санкт-Петербурге

Рядовой двор Санкт-Петербурга в считанные минуты превратился в декорации к боевику. Рев мотора, скрежет металла, летящие осколки. Черный седан на полном ходу врезается в припаркованные авто. «Режиссер» этого хаоса — нетрезвый мужчина, который едва держался на ногах.

Как сообщает портал «360.ru», инцидент произошел вечером 4 июня на улице Маршала Тухачевского. Нетрезвый водитель на черном Kia K5 сначала снес бетонную полусферу, предназначенную для ограничения движения. Не остановившись, он протаранил около семи припаркованных легковушек. Очевидцы рассказали, что в какой-то момент иномарка чуть не влетела в группу детей, стоявших у магазина. К счастью, никто из ребят не пострадал.

Полицейские задержали нарушителя — он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, шатался и упал, выйдя из разбитой машины.

Бетонная полусфера, которую пьяный лихач протащил на днище, стала самым необычным трофеем его «гонки». Семь разбитых автомобилей, перепуганные дети и искореженный Kia — итог вечернего отдыха. Водителю теперь грозит не только штраф, но и, вероятно, реальный срок.