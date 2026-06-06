В Тулуне полицейские применили огнестрельное оружие для остановки нетрезвой водительницы

В Тулуне сотрудники Госавтоинспекции применили табельное огнестрельное оружие для задержания нетрезвой автомобилистки, не имевшей водительских прав. В ходе ночного патрулирования инспекторы дорожно-патрульной службы обратили внимание на автомобиль «Тойота Карина», у которого отсутствовали государственные регистрационные знаки. Заметив патрульный экипаж, водитель резко изменил направление движения и увеличил скорость.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области, полицейские включили проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, после чего начали преследование. Через громкоговорящую установку сотрудники неоднократно требовали от нарушительницы остановиться, однако она продолжала опасное движение угрожая безопасности других участников дорожного движения. Несмотря на неоднократные предупреждения о возможном применении огнестрельного оружия, водитель не отреагировала на законные требования полиции.

В соответствии с законодательством инспекторы приняли решение о принудительной остановке транспортного средства с помощью оружия. В результате произведённых выстрелов было повреждено заднее колесо автомобиля, после чего иномарка остановилась. При применении оружия никто из участников дорожного движения не пострадал. За рулём оказалась 19-летняя жительница Куйтуна, у которой имелись явные признаки алкогольного опьянения. В салоне автомобиля, помимо нарушительницы, находились четверо пассажиров, которых она перевозила

Процедура медицинского освидетельствования подтвердила состояние опьянения у молодой гонщицы: количество этилового спирта в выдыхаемом воздухе превысило установленную норму в три раза. Кроме того, выяснилось, что у девушки никогда не было водительского удостоверения. В отношении нарушительницы полицейские составили несколько административных материалов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения без прав. Тулунский мировой суд назначил ей наказание в виде 10 суток ареста в изоляторе временного содержания. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.