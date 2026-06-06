В Севастополе водитель Volkswagen проехал на красный и сбил 14-летнего подростка на электросамокате

38-летний водитель на запрещающий сигнал сбил ребёнка на самокате в Севастополе

Госавтоинспекция Севастополя проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и 14-летнего водителя электросамоката. На 5-м километре +500 метров автодороги «Севастополь — порт бухта Казачья» произошло столкновение. Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь через регулируемый пешеходный переход, проехал на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщает пресс-служба МВД по Севастополю, в этот момент по пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля переезжал проезжую часть 14-летний подросток на электросамокате, не спешившись перед переходом. Подросток не имел права управления средством индивидуальной мобильности. Кроме того, он находился на проезжей части без защитного шлема.

В результате дорожно-транспортного происшествия школьник получил телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавший был оперативно доставлен бригадой скорой медицинской помощи в детскую больницу. Информация о характере и тяжести полученных травм не уточняется.

Состояние опьянения у водителя иномарки не установлено. Госавтоинспекция Севастополя совместно со следователями полиции проводит необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Проводится проверка.