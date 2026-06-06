На трассе в Ставропольском крае произошло массовое ДТП с участием грузовика

Три человека погибли, один ранен: массовое ДТП в Ставропольском крае

В Шпаковском округе Ставропольского края произошло массовое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На 5-м километре автодороги «Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское» 37-летний водитель автомобиля «Лада Веста», житель Изобильненского округа, допустил выезд на полосу встречного движения. Там произошло столкновение со встречным автомобилем «Лада Гранта».

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, после удара «Веста» продолжила движение по инерции и допустила столкновение с грузовым автомобилем «МАН». Ударная сила оказалась настолько велика, что отечественные легковушки получили критические повреждения. В результате автоаварии водитель «Весты» скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Также погибли два пассажира автомобиля «Гранта» — девушки 17 и 25 лет. Их жизни спасти не удалось. Водитель «Гранты» с травмами различной степени тяжести был оперативно доставлен в медицинское учреждение. Информация о его состоянии не уточняется.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Детальные обстоятельства происшествия, а также степень ответственности каждого из участников устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.