Водитель в Твери сбил насмерть 4-летнюю девочку на пешеходном переходе

Прокуратурой Центрального района Твери контролируется установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла четырёхлетняя девочка. Мать с ребёнком переходила пешеходный переход в районе дома №15 на улице 1-ой Суворова. В этот момент 42-летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на девочку.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области, от полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты проводят замеры, опрашивают свидетелей, изучают записи камер видеонаблюдения.

Прокуратура Центрального района Твери взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.