Лобовое столкновение под Каменском-Уральским: один погиб, трое ранены

На 104-м километре автодороги «Екатеринбург — Шадринск — Курган» вблизи Каменска-Уральского произошло смертельным ДТП, которое полностью блокировало движение по одной из полос. На данном участке произошло столкновение автомобилей «Лада Приора» и грузовой «Скании».

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, результате автоаварии один человек погиб на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Ещё трое участников ДТП получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие оперативно доставлены в ближайшие медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели МЧС и бригады скорой помощи. Специалисты проводят замеры и осмотр места столкновения, опрашивают возможных свидетелей. По факту ДТП проводится проверка.

Движение на аварийном участке организовано в реверсивном режиме — инспекторы ДПС поочерёдно пропускают машины из обоих направлений.