В Саратовской области столкнулись Lada Vesta и мотоцикл Yamaha

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Саратовской области, в результате аварии водитель двухколёсного транспортного средства получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший был оперативно доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ближайшее медицинское учреждение.
Информация о характере полученных повреждений и о текущем состоянии мотоциклиста в настоящий момент не уточняется. Водитель Lada Vesta, по предварительным данным, физически не пострадал.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.