В Саратовской области столкнулись Lada Vesta и мотоцикл Yamaha

На проспекте Энергетиков в городе Балаково произошло дорожно-транспортное происшествие. У дома №24 столкнулись автомобиль Lada Vesta под управлением 44-летнего мужчины и мотоцикл Yamaha, за рулём которого находился 29-летний мужчина.

В Саратовской области мотоциклист пострадал в столкновении с Lada Vesta

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Саратовской области, в результате аварии водитель двухколёсного транспортного средства получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший был оперативно доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ближайшее медицинское учреждение.

Информация о характере полученных повреждений и о текущем состоянии мотоциклиста в настоящий момент не уточняется. Водитель Lada Vesta, по предварительным данным, физически не пострадал.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.