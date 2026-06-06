Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Иволгинском районе Бурятии. В селе Сотниково водитель автомобиля-бетоносмесителя марки «Хино» не справился с управлением. Причиной произошедшего стал отказ тормозной системы. Грузовик съехал в кювет и опрокинулся на бок.

В Иволгинском районе бетоносмеситель «Хино» опрокинулся в кювет из-за отказа тормозов

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Бурятии, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель транспортного средства получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший был оперативно доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ближайшее медицинское учреждение.

В результате опрокидывания произошёл разлив бетона, перевозимого в кузове автомобиля. В настоящее время на месте происшествия значительно затруднено движение транспортных средств. Сотрудники Госавтоинспекции организуют объезд аварийного участка и регулируют поток.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты проводят осмотр места ДТП, опрашивают возможных свидетелей. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.