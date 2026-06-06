Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Бурятии, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель транспортного средства получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший был оперативно доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ближайшее медицинское учреждение.
В результате опрокидывания произошёл разлив бетона, перевозимого в кузове автомобиля. В настоящее время на месте происшествия значительно затруднено движение транспортных средств. Сотрудники Госавтоинспекции организуют объезд аварийного участка и регулируют поток.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты проводят осмотр места ДТП, опрашивают возможных свидетелей. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.