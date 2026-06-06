Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП с автобусом в Уссурийске

Установлено, что водитель транспортного средства «ГАЗель NEXT», следовавший по маршруту №514 «Камень-Рыболов — Владивосток» со стороны Хабаровска в направлении Уссурийска, не обеспечил постоянный контроль за движением. При возникновении опасности мужчина не принял мер к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства, в результате чего допустил съезд с проезжей части в правый кювет.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое пассажиров, один из которых является несовершеннолетним — пострадавшей девушке 17 лет. Сотрудники бригады скорой медицинской помощи оперативно прибыли на место аварии и оказали пострадавшим необходимую помощь. Пассажирам поставлены диагнозы в виде ушибов различной локализации. Госпитализация им не потребовалась, назначено амбулаторное лечение.

В ходе предварительной проверки установлено, что водитель автобуса ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Состояние опьянения у водителя в момент ДТП не установлено.

Ход и результаты административного расследования поставлены на контроль Уссурийской городской прокуратурой. Надзорное ведомство проследит за тем, чтобы все обстоятельства произошедшего были установлены полно и объективно. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.