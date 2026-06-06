Массовое ДТП на КАД: 4 автомобиля столкнулись из-за несоблюдения дистанции

В ДТП с 4 автобусами пострадали четыре человека, среди которых несовершеннолетняя девочка

На 22-м километре Кольцевой автодороги во Всеволожском районе Ленинградской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 28-летний водитель управляя фургоном марки «Джак», выбрал небезопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля. В результате он совершил столкновение с автомобилем «Джетур X70», двигавшимся непосредственно перед ним.

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, после первого удара автомобиль «Джетур X70» по инерции врезался в движущийся впереди автомобиль «Мерседес Бенц». В свою очередь, «Мерседес» также не смог остановиться и столкнулся с движущимся впереди автомобилем «Субару Форестер».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. Среди них — сам водитель фургона «Джак», который спровоцировал аварию, а также водитель автомобиля «Джетур X70» и его пассажиры, включая несовершеннолетнюю девочку. Все пострадавшие были оперативно доставлены бригадами скорой медицинской помощи в ближайшие медицинские учреждения. Информация о характере и тяжести полученных травм в настоящий момент уточняется.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.