Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса, мужчина выехал на обочину. Не справившись с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия водитель и 3 его пассажира скончались на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Среди погибших — 10-летний мальчик.
На место происшествия незамедлительно выехал Гурьевский межрайонный прокурор. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
Кроме того, надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами по факту ДТП. Специалистам предстоит установить точную причину съезда автомобиля в кювет, а также дать правовую оценку действиям водителя. Проводится проверка.