В Гурьевском районе Кемеровской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, унёсшее жизни четырёх человек, включая несовершеннолетнего ребёнка. Авария случилась на автомобильной дороге Гурьевск — Малая Салаирка — Горскино — Урск. По предварительным данным следствия, 39-летний водитель автомобиля Nissan AD нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.

Выехал на обочину и опрокинулся: в ДТП под Гурьевском погибли четверо, включая 10-летнего мальчика

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса, мужчина выехал на обочину. Не справившись с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия водитель и 3 его пассажира скончались на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Среди погибших — 10-летний мальчик.

На место происшествия незамедлительно выехал Гурьевский межрайонный прокурор. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Кроме того, надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами по факту ДТП. Специалистам предстоит установить точную причину съезда автомобиля в кювет, а также дать правовую оценку действиям водителя. Проводится проверка.