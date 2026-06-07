МВД разрешило магнитные рамки для номеров: штрафовать за них незаконно

Магнитные рамки для автомобильных номеров не противоречат закону. Эту позицию подтвердило Министерство внутренних дел Российской Федерации. Такие устройства не позволяют водителю скрыть или исказить номер во время движения. А значит, они не подпадают под запрет.

Как сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, припаркованный автомобиль может стоять без номеров или с изменённым номером — это не является правонарушением. Проблема возникает только тогда, когда водитель пытается скрыть государственный регистрационный знак непосредственно во время управления транспортным средством.

При этом Нилов отметил, что сотрудники ГИБДД на местах иногда ошибочно трактуют закон. В пример он привёл случай в Екатеринбурге, где инспектор составил протокол на девушку-автоблогера именно за использование магнитной рамки. По мнению парламентария, такие действия полицейских не имеют правовых оснований и противоречат официальной позиции МВД.

Депутат подчеркнул, что под серьёзное наказание вплоть до лишения прав подпадают совсем другие действия: установка подложных номеров, управление машиной с такими номерами, а также любые попытки скрыть номер во время движения. «Кто-то бумажку, кто-то листик прикрепил, шторки, номер откидной — это все является правонарушением, и за это предусмотрена серьезная ответственность лишение права управления транспортным средством. Магниты под это не подпадают», — пояснил Нилов.