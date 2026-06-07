В Нижегородской области бесправник на незарегистрированном авто влетел в жилой дом

Как сообщает пресс-служба МВД Нижегородской области, двигаясь с превышением скоростного режима, водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и на полном ходу врезался в жилой дом. Удар пришёлся в фасадную часть строения.
В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести. На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Информация о его состоянии в настоящий момент не уточняется. Никто из жильцов дома в момент аварии не пострадал.
В настоящее время проводится проверка, по результатам которой действиям водителя будет дана правовая оценка. Мужчине грозит административная ответственность за управление автомобилем без прав и без регистрации, а также за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее причинение вреда здоровью.