В Нижегородской области бесправник на незарегистрированном авто влетел в жилой дом

Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Павловском муниципальном округе Нижегородской области. Инцидент произошёл в рабочем посёлке Тумботино на улице Энгельса. По предварительным данным, 36-летний водитель управлял автомобилем «Дэу Нексия», который не был зарегистрирован в установленном порядке. Кроме того, у мужчины отсутствовало право на управление транспортными средствами.

Превысив скорость, водитель не справился с управлением и был госпитализирован с травмами

Как сообщает пресс-служба МВД Нижегородской области, двигаясь с превышением скоростного режима, водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и на полном ходу врезался в жилой дом. Удар пришёлся в фасадную часть строения.

В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести. На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Информация о его состоянии в настоящий момент не уточняется. Никто из жильцов дома в момент аварии не пострадал.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой действиям водителя будет дана правовая оценка. Мужчине грозит административная ответственность за управление автомобилем без прав и без регистрации, а также за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее причинение вреда здоровью.