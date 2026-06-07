Пьяный водитель вылетел в кювет и опрокинулся на трассе в Кузбассе

В Кемеровской области следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту массового смертельного ДТП. Трагедия произошла на 45-м километре автодороги «Гурьевск — Малая Салаирка — Горскино — Урск». В результате аварии погибли 4 человека, в том числе несовершеннолетний ребёнок.

В Кузбассе завели дело о смертельном ДТП с четырьмя погибшими на трассе «Гурьевск — Урск»

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области — Кузбассу, 39-летний местный житель управлял легковым автомобилем иностранного производства в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина выехал на левую обочину, после чего съехал в кювет и допустил опрокидывание.

От полученных травм водитель и трое его пассажиров, включая несовершеннолетнего, скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Ещё одна женщина, находившаяся в автомобиле, выжила. Она была оперативно доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. Информация о её состоянии не сообщается.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ — нарушение правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения и повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Назначены автотехническая, медицинские и дактилоскопическая экспертизы. Проводится проверка.