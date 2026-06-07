Грузовик насмерть сбил женщину на трассе под Балаково

В Вольском районе Саратовской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Трагедия произошла на 141-м километре автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград» в районе поворота на город Балаково.

Как сообщает пресс-служба МВД Саратовской области, 57-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем DAF с полуприцепом, совершил наезд на пешехода.

Жертвой ДТП стала 41-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Информации о других пострадавших не поступало.

На месте аварии работали сотрудники полиции. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.