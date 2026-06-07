Бесправник на мотоцикле без шлема влетел в ограждение моста в Свердловской области

В деревне Фирсово Туринского района Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием мотоциклиста, не имевшего водительских прав. Авария произошла на улице Молодёжной у дома №1. 33-летний мужчина, управляя мотоциклом «Эндуро», не справился с управлением, врезался в металлическое ограждение моста через реку Чукреевка, после чего мотоцикл опрокинулся.

Ночное ДТП в Туринском районе: мотоциклист без шлема не справился с управлением

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, в момент происшествия водитель был без защитного мотошлема. В результате ДТП он получил травмы головы и руки. Пострадавшего доставила бригада скорой медицинской помощи в приёмное отделение Туринской центральной районной больницы. Состояние мужчины оценивается как стабильное, информация о характере травм не уточняется.

Полицейские установили, что водитель никогда не получал право на управление транспортными средствами. В настоящее время назначена химико-токсикологическая экспертиза, которая покажет, находился ли мужчина в состоянии опьянения в момент аварии.

В отношении нарушителя возбуждено административное производство по статье 12.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ — управление мотоциклом без мотошлема. Штраф по этой статье составляет 1500 рублей. Кроме того, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности за вождение транспортного средства без прав.