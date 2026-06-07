В Воронеже 60-летний водитель не уступил дорогу при повороте и погиб

В Воронеже сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Авария произошла у дома №127 по улице Матросова. 60-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2106» двигался по улице Матросова со стороны улицы Краснознамённой в направлении улицы Ворошилова.

Смертельное ДТП в Воронеже унесло жизнь одного из водителей

Как сообщает пресс-служба МВД Воронежской области, при повороте налево он не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся во встречном направлении, и допустил столкновение с автомобилем Lexus RX 350 под управлением 34-летнего мужчины.

В результате столкновения оба транспортных средства получили механические повреждения. Водитель «ВАЗ 2106» и его пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение. В течение суток после аварии 60-летний водитель отечественной легковушки скончался.

По данному факту следователями полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.