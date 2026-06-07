На казахстанско-российской границе образовалась колоссальная пробка. Сотни машин скопились на пропускном пункте, расположенном между Актобе и Оренбургом. Основная очередь растянулась на казахстанской стороне. По словам очевидцев, время ожидания прохождения границы варьируется от двух до трёх суток. Люди вынуждены ночевать в машинах и запасаться водой и едой.

На пункте пропуска «Актобе — Оренбург» сотни машин в пробке стоят по несколько дней

Как сообщает телеграм-канал «SHOT», на месте предлагают «услугу ускоренного проезда». Заплатив определенную сумму, можно покинуть общую очередь и пройти таможенный контроль вне очереди. Те, кто отказываются платить, продолжают стоять.

Наиболее длительную проверку проходят грузовые автомобили из Узбекистана и Кыргызстана. Как поясняют сами водители, это связано с усилением таможенного контроля и активной борьбой с серым импортом. Каждую фуру досматривают особенно тщательно, что существенно замедляет весь процесс. В результате очереди из грузовиков растягиваются на многие километры.

При этом легковые автомобили с казахстанскими и российскими номерами следуют по отдельной, выделенной полосе. В то же время фуры из стран Центральной Азии продолжают стоять в основной очереди, которая практически не двигается.