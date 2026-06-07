ДТП, побег и угрозы оружием: во Владивостоке разыскивают опасного водителя

В Первореченском районе Владивостока полицейские разыскивают водителя, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла в районе дома №7 по улице Постышева. По предварительным данным, неустановленный гражданин за рулём автомобиля Toyota Crown двигался со стороны проспекта 100-летия Владивостока в направлении улицы Тухачевского. На перекрёстке неравнозначных дорог он не уступил дорогу автомобилю Mercedes Benz и совершил столкновение.

Скрылся с места ДТП, а потом угрожал женщине пистолетом — полиция ищет водителя во Владивостоке

Как сообщает пресс-служба МВД по Приморскому краю, после аварии водитель «Тойоты» бросил свой автомобиль и скрылся. 39-летний водитель «Мерседеса» получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение, госпитализация не потребовалась.

В отношении беглеца составлен административный материал по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ — оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся. Автомобиль Toyota Crown помещён на специализированную стоянку.

Позже в дежурную часть поступило новое заявление — уже от жительницы Владивостока. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина, скрывавшийся после ДТП, угрожал ей предметом, похожим на пистолет. По данному факту проводится проверка.