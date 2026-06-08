Откровения о подаренной машине стали поводом для развода с разделом имущества

Русский язык знает много поговорок на тему адюльтера — «шило в мешке не утаишь», «меньше знаешь — крепче спишь». Но уж лучше спать одной, чем с супругом-изменником, который дарит автомобили другой женщине. Дагестанка, заподозрив неладное, просто сходила в фитнес-клуб. Там в раздевалке она случайно услышала чужой разговор. И узнала, что ее благоверный купил любовнице авто.

Как выяснил канал «Baza», женщина прожила в браке много лет, но со временем внимания от мужа становилось всё меньше. Она решила «спасти» отношения: записалась в спортзал, занялась внешностью. После одной из тренировок, сидя в раздевалке, она невольно услышала, как незнакомая девушка хвастается подруге: «Мой любимый купил мне машину». И назвала личные данные мужчины. Жена опознала в щедром кавалере своего супруга.

Она подала на развод. В суде выяснилось, что за годы брака супруги накопили 12 объектов недвижимости, три автомобиля (один из них — тот самый, подарок пассии), два земельных участка, денежные средства и бизнес. Мужчина забыл, что много лет назад они заключили брачный договор: обманутая при разводе получает все, а изменник — желанную свободу «ходить налево», не скрываясь. Суд встал на сторону жены. Большая часть имущества отошла ей. Транспортное средство, купленное для любовницы, тоже присудили супруге, но она великодушно оставила его новой избраннице бывшего.

Вот что значит быть не только красивой, но и умной. Теперь у экс-мужа — свобода, а у нее — почти все состояние. Ирония в том, что любовница осталась с машиной, но без щедрого спонсора. А мужчина лишился и жены, и денег, и бизнеса. Видимо, поговорка «шило в мешке не утаишь» работает безотказно.