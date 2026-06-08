Автобус с туристами опрокинулся в кювет, 31 человек пострадал

Что может пойти не так во время поездки по Золотому кольцу? Почти все. Экскурсионное транспортное средство, рассчитанное на 33 места, не доехало до достопримечательностей. Вместо этого оно рухнуло в канаву и опрокинулось.

Как сообщает правительство Ярославской области, ДТП произошло 7 июня в Угличском округе в районе деревни Сверчково. Автобус Yutong съехал в кювет. В салоне находились 33 человека, включая детей. По счастливой случайности, погибших нет.

По данным на утро 8 июня, за медицинской помощью обратился 31 пострадавший. Госпитализация потребовалась 12 из них, остальные лечатся амбулаторно. Троих пациентов перевезли в больницы Ярославля, двое из них в тяжелом состоянии. Власти подчеркивают: среди госпитализированных детей нет.

Причины случившегося устанавливаются. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проверяются действия водителя, техническое состояние автобуса и организация поездки. В региональном Минздраве заявили, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, медики наблюдают за их состоянием и корректируют лечение.