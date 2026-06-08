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Автобус с туристами опрокинулся в кювет, 31 человек пострадал

ДТП произошло под Угличем

Что может пойти не так во время поездки по Золотому кольцу? Почти все. Экскурсионное транспортное средство, рассчитанное на 33 места, не доехало до достопримечательностей. Вместо этого оно рухнуло в канаву и опрокинулось.

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Автор
Татьяна Бибикова

Изображение Автобус с туристами опрокинулся в кювет, 31 человек пострадал

Как сообщает правительство Ярославской области, ДТП произошло 7 июня в Угличском округе в районе деревни Сверчково. Автобус Yutong съехал в кювет. В салоне находились 33 человека, включая детей. По счастливой случайности, погибших нет.

По данным на утро 8 июня, за медицинской помощью обратился 31 пострадавший. Госпитализация потребовалась 12 из них, остальные лечатся амбулаторно. Троих пациентов перевезли в больницы Ярославля, двое из них в тяжелом состоянии. Власти подчеркивают: среди госпитализированных детей нет.

Причины случившегося устанавливаются. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проверяются действия водителя, техническое состояние автобуса и организация поездки. В региональном Минздраве заявили, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, медики наблюдают за их состоянием и корректируют лечение.

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