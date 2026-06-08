Полицейским пришлось прострелить все четыре колеса пьяному водителю без «прав»

Он увидел полицейский патруль и вместо того, чтобы сбавить скорость, нажал на газ. Инспекторы открыли предупредительный огонь — бесполезно. Стреляли по колесам — машина все равно ехала. Остановить лихача удалось, только когда все четыре покрышки превратились в лохмотья.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент произошел вечером 7 июня на дорогах Тайшета. Экипаж ДПС заметил отечественный автомобиль, водитель которого при виде патруля резко увеличил скорость и попытался скрыться. На требования остановиться он не реагировал. Стражи порядка применили табельное оружие: сначала сделали предупредительные выстрелы в воздух, затем открыли огонь по колесам. Лишь после того, как все четыре колеса были пробиты, легковушка остановилась. Пострадавших нет.

Задержанным оказался 30-летний житель поселка Квиток Тайшетского округа. Выяснилось, что он никогда не получал водительского удостоверения. Медицинское освидетельствование показало превышение допустимой нормы алкоголя в два раза. В салоне также находились трое пассажиров, в том числе 17-летняя девушка, все они тоже были пьяны. На водителя составили девять административных материалов. Сведения в отношении несовершеннолетней переданы в подразделение по делам детей.

Погоня со стрельбой, четверо пьяных в машине и лихач, который никогда не учился в автошколе. Хорошо, что в этом безумии никто не пострадал. Но вопрос: почему пассажиры рискнули жизнями, сев в салон к не трезвому человеку? Остается надеяться, что этот случай станет для них уроком.